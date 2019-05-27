انتحار رجل مُسن في بابل

2019/05/27 | 14:56

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، الإثنين، 27 أيار، 2019، بانتحار رجل مُسن جنوب المحافظة.

وقال المص...





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