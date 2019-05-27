2019/05/27 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتحار رجل مُسن في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، الإثنين، 27 أيار، 2019، بانتحار رجل مُسن جنوب المحافظة.
وقال المص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتحار رجل مُسن في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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