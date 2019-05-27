10 أغذية صحية “خادعة”تزيد الوزن

2019/05/27 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تعد البدانة من أمراض العصر الآخذة بالانتشار بسرعة في العالم، إذ يرجع كثير من الأخصائيين السبب في ذلك إلى اتباعنا لنمط حياة غير صحي، وتناول أغذية تسبب زيادة في الوزن، رغم الاعتقاد السائد بكونها صحية.وأشار تقرير نشره موقع مجلة “نيوزويك” الأميركية إلى أن خبراء التغذية يحمّلون عددا من الأطعمة التي يعتقد كثيرون […]

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