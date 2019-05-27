2019/05/27 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح لمحافظ نينوى الجديد: إعادة بناء الموصل يحتاج للتكاتف وتجاوز الخلافات

تأریخ التحریر: : 2019/5/27 14:56

• 23 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لمحافظ نينوى الجديد: إعادة بناء الموصل يحتاج للتكاتف وتجاوز الخلافات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لمحافظ نينوى الجديد: إعادة بناء الموصل يحتاج للتكاتف وتجاوز الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).