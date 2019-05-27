2019/05/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام مجلس الوزراء يشدد على تسريع انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام مجلس الوزراء يشدد على تسريع انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).