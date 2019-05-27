2019/05/27 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لمحافظ نينوى ضرورة اعادة الموصل لدورها الوطني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لمحافظ نينوى ضرورة اعادة الموصل لدورها الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).