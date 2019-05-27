العراق يسعى لحصد الذهب في بطولة زايد للمواي تاي

2019/05/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى المنتخب العراقي للعبة المواي تاي الى حصد الميداليات الذهبية في بطولة زايد الرياضية المقامة منافساتها حاليا في مدنية ابو ظبي.

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