استئناف العمل بمشروع مجاري الموصل الشهر المقبل

2019/05/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة نينوى استئناف العمل بمشروع مجاري الموصل بجانبيها الايمن والايسر قريبا.

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