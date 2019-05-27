الحكم بالإعدام على فرنسي رابع في العراق متهم بالانتماء لـ “داعش”

2019/05/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… أصدرت محكمة في بغداد، الاثنين، حكما بالإعدام على فرنسي رابع، كان عسكريا خدم في أفغانستان، دين بالانتماء إلى عصابات داعش.وجاء الحكم على مصطفى المرزوقي (37 عاما)، غداة حكم مماثل على ثلاثة آخرين من مواطنيه بالإعدام، للمرة الأولى ضد فرنسيين في العراق الذي سبق وحاكم أكثر من 500 أجنبي بتهمة الانتماء للعصابات المتطرفة.[…]

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