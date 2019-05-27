سياسي: مهمة المفاوض العراقي ستكون سهلة وهذا هو الرهان

2019/05/27 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الهاشمي في اتصال هاتفي، ان" الطرفين الايراني والامريكي يرفضان الذهاب الى حرب وبالتالي قد تفرض حزمة من العقوبات والحصار لكن لا يتطور الى مرحلة الحرب القتال المشترك وهذا ما سيسهل مهمة المفاوض العراقي".واضاف الهاشمي، ان" العراق اخذ دوره المحوري في المنطقة واستعاد مكانته بين دول العالم الامر الذي دفع اغلب دول المنطقة على تقديم الشكر له لما قدمه من تضحيات في سبيل درء الخطر نيابة عن العالم".واشار المحلل السياسي الى ان" علاقة العراق بالأطراف المتنازعة الجمهورية الاسلامية وامريكا سيسهل على العراق مهمته المقبلة في التوسط بينهما لانهاء حالة التوتر في المنطقة والقضاء على فكرة الحرب".انتهى..م.ر

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