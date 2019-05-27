الرئيس برهم صالح يزور الحضرة القادرية

2019/05/27 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية تعزيز مفاهيم الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي بين أبناء المجتمع.

وأشار الرئيس برهم صالح خلال زيارته مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، والتي كان في استقباله خلالها، مشايخ وعلماء وأساتذة المجمع الفقهي، والوقف السني، وكلية الإمام الأعظم وإدارة الحضرة القادرية، أشار الى ضرورة تمتين أواصر التآخي بين جميع الديانات والقوميات، وتكاتف الجميع لتوطيد التلاحم وتقوية النسيج الاجتماعي، والتنسيق المشترك للعمل على مواجهة الافكار التكفيرية.

من جهتهم، أثنى رجال الدين، على دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة العراقيين، فيما تسلم رئيس الجمهورية في ختام الزيارة، هدية الحضرة القادرية، تقديراً وتثميناً لجهوده في مواجهة الإرهاب والتطرف، وإرساء مبادئ التسامح بين العراقيين.

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