وزير الموارد المائية يناقش مشروع دراسة معالجة ظاهرة التغلغل الملحي في شط العرب

2019/05/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الموارد المائية جمال العادلي، مشروع دراسة معالجة ظاهرة التغلغل الملحي في شط العرب.وذكرت الوزارة في بيان” ان العادلي ناقش خلال ترؤسه الاجتماع الفني الموسع، مشروع دراسة معالجة ظاهرة التغلغل الملحي في شط العرب وبحضور اساتذة جامعتي الهندسة في بغداد والبصرة و وكيل الوزارة الفني والخبراء المختصين بالشأن المائي في الوزارة”.وأضافت” ان […]

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