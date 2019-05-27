كوردستان تعلن تسلم 14 راتبا من بغداد وتوضح الية دفعها وتطمئن موظفيها

2019/05/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، عن تسملها 14 راتباً من الحكومة العراقية خاصة بموظفي الاقليم خلال عامي 2018 و2019.وقال وزير المالية ريباز حملان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، ان حكومة الاقليم تسلمت 9 رواتب عام 2018 خاصة بموظفي الاقليم، بلقت اقيامها تريليونين و857 مليار دينار، ودفعت حكومة الاقليم 6 تريليونات و475 مليار دينار كرواتب الموظفين خلال 9 أشهر من عام 2018".وتابع حملان ان الحكومة العراقية ارسلت ايضا رواتب خمسة أشهر خلال العام الحالي 2019 بقيمة تريليونين و262 مليار دينار فيما أضافت حكومة إقليم كوردستان 1 تريليون 831 مليار دينار عليها لدفع الرواتب".وطمأن الوزير موظفي إقليم كوردستان بمواصلة دفع الرواتب مرة كل 30 يوماً".وبين ان وزارته وبسبب قطع الحكومة العراقية حصة الإقليم من الموازنة عام 2014، لم تتمكن من وضع أي ميزانية منذ ذلك التاريخ حتى عام 2019، "لكننا الآن لدينا ميزانية جاهزة وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لإقرارها".وفي اشارة اخرى اكد حملان ان "الحديث عن إرسال بغداد رواتب البيشمركة لـ4 أشهر وإحجام حكومة الإقليم عن دفعها غير صحيحة".واضاف "أن الحكومة العراقية ببغداد لم تدفع شيئاً من مستحقات البيشمركة حتى الآن".

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