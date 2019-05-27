كركوك..القبض على متهمين اعترفوا بابتزاز امرأة وبيع احدى كليتيها في اربيل

2019/05/27 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كركوك، الاثنين، اعتقال متهمين اعترفوا بابتزاز امرأة وبيع إحدى كليتيها في أربيل.

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