بالصور..الاستخبارات تحبط عملية إرهابية وتلقي القبض على المخططين لها في الرمادي

2019/05/27 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، احباط عملية إرهابية والقاء القبض على المخططين لها في الرمادي.

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