اعتقال 3 مطلوبين وضبط عجلتين مخالفتين لقانون في ديالى

2019/05/27 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط عجلتين مخالفة للضوابط القانونية خلال التفتيش في السيطرات الامنية.

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