2019/05/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k-8JOhps5x4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #المربد حادث سير مروع على الطريق الخارجي الرابط بين البصرة وقضاء الفاو) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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