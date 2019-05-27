2019/05/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ACh5lDU8AQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وثائقي | القبة البيضاء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وثائقي | القبة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).