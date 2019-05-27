2019/05/27 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكمارك: حجز معسل ومكملات غذائية مخالفة في مطار بغداد الدولي

حجزت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم الأثنين مواد

مختلفة ادخلت الى المطار دون استحصال الموافقات الأصولية لها .وذكر بيان للهيئة العامة للكمارك " أن سلطاتها في مطار بغداد الدولي

حجزت شحنة مكملات غذائية تم أستيرادها قبل استحصال الموافقات الرسمية

فيما حجزت ايضا كميات من السكائر مختلفة الأنواع تقدر (١٣١)كروص و كميات من المعسل يرومون اخراجها خارج العراق .وأضافت الهيئة " انها تعلن بشكل يومي عن ضبط العديد من المخالفات في

مراكزها الكمركية تتخذ على أثرها الأجراءات القانونية بحقها حيث يتم

مصادرة بعضها و اعادة اصدار اخرى فيما تحجز اخرى لحين استحصال

الموافقات الأصولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: حجز معسل ومكملات غذائية مخالفة في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: حجز معسل ومكملات غذائية مخالفة في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).