2019/05/27 | 15:21

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إحباط عملية إرهابية في الرمادي والقبض على المخططين

أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، عملية إرهابية في مدينة الرمادي

مركز محافظة الأنبار.

وذكر بين للمديرية "بعملية استباقية نوعية نفذت بناءً على معلومات

استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة

10 وبالتعاون مع استخبارات لواء 38 من القبض على اثنين من الارهابين

في منطقة البو طيبان خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي –

الانبار وتتمكن من إحباطها قبل تنفيذها".وأشار البيان الى، إن "الارهابيين الملقى القبض عليهم مطلوبين

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4 إرهاب".

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