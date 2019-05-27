نائب يتهم جهات متنفذة بحرق حقول الحنطة لرفع الأسعار

2019/05/27 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الاثنين، جهات متنفذة ومدعومة سياسيا وعصابات داعش الإرهابية بحرق حقول الحنطة في محافظات كركوك وصلاح الدين والانبار، فيما طالب الحكومة بتعويض المتضررين من المزارعين.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “حرائق الحنطة التي طالت عدد من الحقول في محافظات كركوك وصلاح الدين وأخرها الانبار […]

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