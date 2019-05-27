2019/05/27 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاثنين، القيادات الامنية الى توحيد جهودها للحد من الخروق الامنية المتكررة، مبينا ان جيوبا لداعش ما تزال موجودة في المحافظة.وقال التميمي في تصريح لـ/SNG/، انه “لا توجد في محافظة ديالى مناطق يسيطر عليها داعش”، مستدركا “لكن هناك جيوب تسيطر عليها عصابات داعش منها تلال حمرين والمناطق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يطالب بتوحيد الجهود الامنية مع بغداد) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يطالب بتوحيد الجهود الامنية مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).