English | كوردى

العصائب تقرر تحويل سعد الخزعلي الى التحقيق


العصائب تقرر تحويل سعد الخزعلي الى التحقيق
2019/05/27 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب تقرر تحويل سعد الخزعلي الى التحقيق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب تقرر تحويل سعد الخزعلي الى التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).

كامل التفاصيل في: كلكامش برس ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا