2019/05/27 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس علنت السلطة الكمركية في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأثنين، عن احباط تهريب ٤٠ سيارة دون الموديل.وقالت السلطة الكمركية، في بيان إن “كوادر الهيئة العامة للكمارك ضبطت سيارات ممنوع استيرادها كونها دون الموديل المسموح استيرادها وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة”.وبينت، أن “البضاعة كانت مخبأة في ١٠ حاويات حجم ٤٠

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط تهريب عشرات السيارات “دون الموديل” في ميناء أم قصر وكالة خطوة برس.

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