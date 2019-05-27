هدوء نسبي في محيط طرابلس واشتباكات متقطعة

2019/05/27 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات حكومة الوفاق الليبية، والتشكيلات العسكرية التابعة لها عمليات المطاردة والملاحقة لقوات حفتر في محيط العاصمة طرابلس، في وقت شهدت فيه محاور القتال الاثنين

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