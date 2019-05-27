رئيس الجمهورية يدعو المرعيد لتجاوز الخلافات وإعادة بناء الموصل

2019/05/27 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد الى تجاوز الخلافات من اجل اعادة بناء الموصل، معرباً عن استعداده

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