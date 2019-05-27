تعيين علي الدباغ سفيراً للعراق في سلطنة عمان

2019/05/27 | 15:27

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بغداد اليوم - بغداد

كشف بيان لمجلس النواب العراقي ، الاثنين 27 ايار 2019، عن تعيين الناطق الاسبق للحكومة العراقية علي...





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