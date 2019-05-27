حقول ذهبية تتحول الى رماد وفلاحو كوباني يحملون المسؤولية لفئة

2019/05/27 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- التهمت النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة كوباني ذات الغالبية الكوردية بشمال شرق سوريا.

واشتعلت الحرائق خلال اليومين الماضيين في حقول قرى ديهابان وكازكان شرق مدينة كوباني بالقرب من الحدود التركية.

كما احترقت حقول في قرى يارماز وبير رش وسط المقاطعة، وفي قرى خربيسان شرق المقاطعة والبياضية غربها.

وسارعت سيارات الاطفاء وسكان المنطقة من أهالي القرى الى العمل على اخماد الحرائق التي طالت حتى الأشجار.

ولم تعرف المساحات المحروقة حتى الآن بشكل دقيق اذا تتراوح بين 700 – 1500 هكتار.

والهكتار الواحد يساوي 10 الاف متر مربع، كما يعادل 10 دونم.

ويحمل فلاحون في المنطقة مالكي الحصادات مسؤولية الحرائق والذين أخذوا حصاداتهم للعمل في حقول الجزيرة وأماكن بعيدة عن كوباني "طمعا" بأسعار أغلى.

ويقول ابو خليل لكوردستان24 "عام كامل ونحن ننتظر أن نحصد تعبنا وشقاءنا لكن النيران قضت على الحلم بلحظة واحدة".





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