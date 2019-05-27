مجلس صلاح الدين يناقش اسباب ودوافع احتراق مساحات واسعة من حقول الحنطة والشعير في مناطق المحافظة

2019/05/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس محافظة صلاح الدين، خلال جلسته الاعتيادية اليوم، الأسباب والدوافع التي أدت الى احتراق مساحات واسعة من حقول الحنطة والشعير في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة” ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة أحمد عبد الجبار الكريم ، وتضمن جدول أعمالها إستضافة رئيس المجلس المحلي وقائممقام قضاء سامراء ومدير شرطة […]

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