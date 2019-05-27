2019/05/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي, الإتفاق مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب، على ان تكون زيادة في حصة واسط.

وقال المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عقب لقائه والوفد المرافق له وزير الكهرباء ان الاتفاق يكون "الحد الادنى 700 ميكا واط بمعدل تجهيز 20 ساعة على مدار اليوم وبشكل مستمر وتزداد بزيادة الانتاج الكلي مع بداية تشغل والوحدات المتوقفة في محطة كهرباء الزبيدية" مشيراً الى ان "التجهيز يبدأ من اليوم".وبين انه "وبناءً على طلبنا شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة خاصة لواسط تبحث أزمة الكهرباء أدارياً وفنياً وأعطاء حصة اضافية للمحافظات المنتجة ونحمل وزير الكهرباء شخصياً نتائج أي ازمة تحدث بالمحافظة وسنلجأ للقضاء لأخذ حق واسط، ولن نسكت ولن نتهاون امام معاناة اهلنا جراء تردي واقع الكهرباء".وثمن المياحي "دور رئيس الوزراء لإهتمامه ومتابعته اليومية ونشكر نواب المحافظة ومجلس المحافظة لوقفتهم المشرفة وتوحيد مواقفهم لخدمة واسط".كما قدم "شكره لأهلنا لصبرهم ووعيهم وإدراكهم ان أزمة الكهرباء هي في عموم العراق وهي ليست وليدة هذا العام فالبلد يعاني منها منذ 16 عام دون حل حقيقي ولا يمكن لاي شخص يملك عصى الساحر ويحل هكذا أزمة في اشهر قليلة بعد ان عجز عن وضع حل لها من كانت بيدهم زمام الأمور لأعوام طويلة".كما ثمن محافظ واسط "موقف ملاكات التوزيع والشبكات لعملهم الدؤوب ونتمنى منهم مضاعفة الجهود لخدمة أهلهم والاستجابة السريعة لإصلاح حالات الأعطال الناتجة عن زيادة الأحمال او عطب المحولات والأسلاك".وانتقج من وصفها بـ"الإحزاب المفلسة التي جيشت جيوشها الالكترونية خفافيش الظلام الذين يعتاشون على الازمات نقول لهم ما عادت أساليبكم الرخيصة والمبتذلة تنطلي على الناس".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يعلن اتفاقاً مهماً مع الكهرباء لزيادة حصة المحافظة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يعلن اتفاقاً مهماً مع الكهرباء لزيادة حصة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).