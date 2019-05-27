2019/05/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى مواطنون في محافظة الانبار من ارتفاع أسعار إيجارات المحال في مختلف مناطق المحافظة بشكل ملحوظ.

وامتدت ظاهرة تزايد الإيجارات لتشمل الدور السكنية ايضا، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على أهالي المحافظة وشبابها الذين يعانون من ارتفاع نسب البطالة وعدم توفر فرص العمل.

وطالب المواطنون الجهات الحكومية بالتدخل لخفض أسعار الإيجارات ليتمكن اهالي المحافظة من توفير قوت يومهم.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يشتكون من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في الانبار – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون يشتكون من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في الانبار – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).