2019/05/27 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نشرت صفحة (طالوت الشروكي) المقربة من الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بيانا ردت فيه على منشور نشره صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري.وجاء في المنشور الذي اطلعت عليه “خطوة برس”، انه “انطلاقا من قوله تعالى (واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على طريقة صالح العراقي..



الخزعلي يرد على الصدر ويستغرب من ردة فعل الأخير وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على طريقة صالح العراقي.. الخزعلي يرد على الصدر ويستغرب من ردة فعل الأخير) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على طريقة صالح العراقي.. الخزعلي يرد على الصدر ويستغرب من ردة فعل الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).