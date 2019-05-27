النقل تؤكد نجاح خطتها بتفويج أكثر من ٣ ملايين زائر لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/27 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أكدت وزارة النقل، يوم الاثنين، نجاح خطتها الخدمية الخاصة بتفويج الحشود المليونية المتوافدة على مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لإحياء ليالي القدر وذكرى إستشهاد إمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).وذكرت النقل في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، "تم تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع مجلس المحافظة والقوات الأمنية لتنظيم عملية نقل الزائرين عبر أسطول الشركة العامة لإدارة النقل الخاص احدى تشكيلات الوزارة وتفويج الوافدين لإحياء مراسيم زيارة مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ".

واضاف البيان، "واستنفرت الامكانات كافة من أجل خدمة الزائرين وتسهيل عمليات النقل واستيعاب الاعداد المتزايدة وتنظيم عمليات النقل بانسيابية عالية طيلة ايام المناسبة".



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