تعيين الناطق الاسبق للحكومة سفيرا لدى سلطنة عمان

2019/05/27 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمجلس حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل علي الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للعراق في سلطنة عمان".

واضاف البيان ان" الحلبوسي اكد خلال اللقاء حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي".واشار الى ان" أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل، راجيًا للدباغ التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله".انتهى..م.ر

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