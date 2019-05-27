عاجل.. إخلاء محطة القطارات شمال بروكسل بسبب إنذار بوجود متفجرات

2019/05/27 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء محطة القطارات شمال بروكسل بسبب إنذار بوجود متفجرات

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