2019/05/27 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط شحنة من مادة الكبدة ممنوعة الاستيراد في منفذ الشلامجة

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