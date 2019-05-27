2019/05/27 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن احباط عملية إرهابية والقاء القبض على المخططين لها في مدينة الرمادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية إرهابية والقاء القبض على المخططين لها في الرمادي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية إرهابية والقاء القبض على المخططين لها في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).