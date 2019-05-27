الخارجية النيابية:العراق بحاجة الى تعيين 70 سفيرا

2019/05/27 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلنت لجنة الخارجية النيابية، الاثنين، عن حاجة العراق لأكثر من 70 سفيرا لتعيينهم في عدد من الدول، مبينا انه تم الاتفاق مع الوزارة على تعيين نصفهم من موظفي الوزارة والنصف الثاني عبر ترشيحات الكتل السياسية.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر ناظم لـ/المعلومة/ ان “اللجنة ومن خلال لقاءاتها مع وزير الخارجية توصلت الى حاجة […]

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