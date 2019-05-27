نائب: قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب أمر غير صحيح وغريب

2019/05/27 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن كتلة صادقون النيابية، عبد الأمير تعيبان الدبي، أن قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضي عام كامل على بدء الجلسات هو أمر غير صحيح وغريب.

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