وزير الصناعة يبحث مع القنصل البريطاني العلاقات الاقتصادية وتدعيم الشراكة في مختلف المجالات الصناعية

2019/05/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري مع القنصل التجاري البريطاني كريس بيليس ومستشار التجارة الدولية في السفارة البريطانية في بغداد علي عزيز تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وبريطانيا وتدعيم الشراكة في المجال الصناعي .وناقش الوزير خلال اللقاء الذي حضره الوكيل الفني المهندس عادل كريم والمستشار لشؤون التنمية المهندس عباس نصرالله محان ومدير عام […]

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