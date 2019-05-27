عملة امنية في كركوك تستهدف نقاط حيوية لداعش

2019/05/27 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ دمرت قوات الحشد الشعبي عدد من المضافات التابعة لداعش بعملية تفتيش أمنية في كركوك.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان، إن “عملية واسعة انطلقت اليوم وشملت سلسلة (جبال القرة_وقرية طويلعة _مويلحة) حيث تم تدمير عدد من المضافات في السلسلة الجبلية وإنهاء مسح المنطقة من وجود خلايا داعش”.وأضاف ، إن “قطعات اللواء […]

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