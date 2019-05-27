الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية تفتيش أمنية في كركوك‎

2019/05/27 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، اليوم الاثنين، تدمير عدد من المضافات التابعة لداعش بعملية تفتيش أمنية في كركوك.

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