2019/05/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف مدرب نادي نفط ميسان، احمد دحام، الاثنين، عن طموح فريقه خلال منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2018/ 2019.وقال دحام لـ / المعلومة/، “نحن ككادر تدريبي ولاعبين، نعاهد الجميع على العودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعدما ظلمنا تحكيمياً في ثلاث مباريات وهذه القضية متعمدة ضد نفط ميسان “.واوضح ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب نفط ميسان يكشف عن طموحه في الموسم الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب نفط ميسان يكشف عن طموحه في الموسم الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).