2019/05/27 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 70 بالمئة نسبة الانجاز في ملعب نادي الميناء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7cjOQwHymbc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 70 بالمئة نسبة الانجاز في ملعب نادي الميناء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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