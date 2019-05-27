2019/05/27 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SQ0tMYc7WPs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة : الحكومة المحلية تضع خطة للسيطرة على أزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة : الحكومة المحلية تضع خطة للسيطرة على أزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).