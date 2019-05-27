2019/05/27 | 16:23

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ثورة في برشلونة..



أسماء كبيرة ترحل عن صفوف النادي هذا الصيف

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية،اليوم الإثنين، عن الأسماء المرشحة

للخروج من صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء

موسم النادي الكتالوني رسمياً.

واختتم برشلونة موسمه بشكل كارثي للغاية فبعد حسم لقب الدوري قبل

النهاية بأسابيع خسر النادي الكتالوني لقبى دوري أبطال أوروبا وكأس

ملك إسبانيا في الأيام الأخيرة من الموسم.

وتلقى برشلونة هزيمة مهينة على يد ليفربول الإنجليزي في إياب نصف

نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد برباعية نظيفة عقب الفوز

بثلاثية في الذهاب على ملعب كامب نو.

قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أخرى مساء السبت الماضي على حساب فالنسا

في نهائي كأس ملك إسبانيا ليكتفي النادي الكتالوني بحسن بطولة واحدة

فقط هذا الموسم.

وقالت شبكة “سبورت” في تقريرها أنها تتوقع ثورة كبيرة في صفوف

برشلونة هذا الصيف وخروج عديد اللاعبين من الفريق على أثر الموسم

السيء الذي قدموه.

وذكرت سبورت أسماء اللاعبين الأقرب للرحيل عن برشلونة هذا الصيف

وهم، فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش، موريو، سيلسن، فيرمالين،

مالكوم، رافينيا وبواتينج.

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