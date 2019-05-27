2019/05/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرجع الديني محمد حسين فضل الله يُحدد أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرجع الديني اللبناني محمد حسين فضل الله،اليوم

الاثنين، أن يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر حزيران سيكون أول

أيام عيد الفطر.

مكتب العلامة السيد محمد حسين فضل الله أعلن في بيان أن يوم

الثلاثاء 4 حزيران المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع الديني محمد حسين فضل الله يُحدد أول أيام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع الديني محمد حسين فضل الله يُحدد أول أيام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).