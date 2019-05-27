الاعلان عن موعد افتتاح المنطقة الخضراء بالكامل

2019/05/27 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل ابتداءً من اول ايام عيد الفطر.

وذكر مكتبه في بيان

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