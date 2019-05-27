2019/05/27 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استخدم رن زهينغفي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" لهجة متحدية في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تهدد بقاء شركته.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"،

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