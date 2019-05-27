إخلاء محطة القطارات الشمالية في بروكسل بعد إنذار بوجود قنبلة

2019/05/27 | 16:29

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأثنين، بأن الشرطة البلجيكية أخلت محطة قطارات بالعاصمة بروكسل إثر تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الإثنين، 27 أيار، 2019، تفاصيل عملية قنص ما اسمتها مضافة الموت على الحدود مع صلاح الدين.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "الجهد ال

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، الإثنين، 27 أيار، 2019، عن الاطاحة بـ 3 أسماء مهمة بما يسمى ولاية ديالى في تنظيم داعش.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهد الاستخباري تمكن من القاء القبض بـ3 قياديين

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر امني، الإثنين، 27 أيار، 2019، بأن مجموعة ترتدي الزي العسكري، اختطفت ثلاثة شبان، قرب الحدود السورية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "في ساعة متأخرة، ليلا، أقدمت مجموعة مكونة من سيارتين، يرتدون الرتب والملابس ال

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