شاب انباري مصاب بإعاقة جسدية يفقد منزله ويناشد الحكومة انصافه – تقرير

2019/05/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاب من محافظة الانبار يعاني إعاقة جسدية ولادية، اضطرته ظروف حياته الصعبة الى مواجهة الفساد الإداري للمؤسسات الحكومية، والذي منعه من الحصول على تعويض منصف نتيجة فقدانه منزله بشكل كامل نتيجة الإرهاب.

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